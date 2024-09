Milan, il problema non è Ibra ma la squadra: sta con Fonseca? Lo dimostri

Dov'è Ibra? Che cosa fa Ibra? Perché non c'è Ibra? È surreale il momento del Milan. Giorni e giorni a parlare dell'assenza di Ibrahimovic, in Canada per impegni presi prima di assumere l'incarico di plenipotenziario rossonero, eppure i 2 punti in 3 partite, i 5 gol segnati e i 6 subiti li ha contati la squadra che si prepara ad affrontare il Venezia, avversario nient'affatto malleabile, contrariamente a quanto si pensi. Classifica alla mano, Di Francesco conta soltanto un punto in meno di Fonseca. Ecco, Fonseca. Sono bastate tre partite storte per mettere sulla graticola il tecnico portoghese, come se per giudicare il suo lavoro fossero sufficienti 270 minuti più recuperi. Come se Theo Hernandez e Leao, con la loro plateale e urticante protesta all'Olimpico, diretta proprio contro l'allenatore, non avessero ulteriormente arroventano la situazione prima della sosta, quanto mai provvidenziale per stemperare il clima.