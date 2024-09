Milan, Fonseca: "Sto già pensando al derby. Su Theo e Leao..."

"Abbiamo gestito bene le polemiche, la mia scelta va sempre verso il bene della squadra e se un giorno Theo e Leao non giocano devono capire. Sono calciatori molto importanti, oggi lo hanno dimostrato. E' normale che in una famiglia non si sia sempre tutti d'accordo, ma è fondamentale capire quello che io sto facendo. Abbiamo perso dei punti, dobbiamo recuperarli e vincere così è stato importante per la nostra fiducia". E' il commento di Fonseca , ai microfoni di Sky, dopo la vittoria del Milan contro la Venezia .

Fonseca dopo Milan-Venezia

Sul derby contro l'Inter: "Devo essere onesto, ho già cominciato a pensare al Derby, parallelamente alla partita di oggi e a quella con il Liverpool che sarà molto difficile. So quanto è importante per i tifosi, andremo a lavorare per invertire la tendenza. Pressione? Qui è diverso da tutti gli altri posti in cui sono stato. Rimanere concentrato è l'unica maniera che conosco per uscirne. Devo far capire ai miei uomini l'importanza del lavoro. Più pressione a Roma che a Milano? Non lo so. Il Milan gioca sempre per vincere e qui c'è sempre pressione. Se non vogliamo averla, non possiamo fare gli allenatori".