Pagelle Milan: Loftus-Cheek detta legge, ecco il vero Theo

Serviva una scossa e il Milan l’ha trovata, grazie anche al gol lampo segnato dopo 88 secondi da Theo Hernandez su assist di Leao, ovvero i due giocatori che due settimane fa all’Olimpico avevano messo in scena il brutto teatrino del cooling break che per giorni ha creato polemiche intorno all’ambiente Milan, già di per sé cupo per i risultati sul campo. Ovviamente è presto per dichiarare il malato rossonero guarito, le sfide contro Liverpool (martedì) e Inter (domenica) della prossima settimana saranno ben più probanti del morbido Venezia di Di Francesco che alla fine si è arreso per 4-0, ovvero le reti prese nella prima mezz'ora di gioco (di Fofana e Pulisic e Abraham su rigore gli altri gol). Però la prima vittoria del Diavolo in questa stagione, la prima sotto la gestione Paulo Fonseca, non si può dire che non sia stata convincente. Questa volta la squadra, grazie anche all’immediato gol, ha mostrato quello a cui Fonseca sta lavorando da luglio, ovvero un Milan padrone del campo, con una prima pressione alta e rapido ad arrivare in porta.