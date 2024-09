Fonseca, contro il Liverpool in Champions è pronto un Milan da Premier

Morata e Abraham a confronto

Abraham contro il Venezia è rimasto in campo fino al 74’, giocando pure in coppia con Morata una decina di minuti. Lo spagnolo non è apparso al top, ma tutto lascia pensare che per il debutto in Champions toccherà a lui, autore di 27 gol nella competizione che ha vinto due volte in carriera col Real Madrid. La sua leadership in un match del genere potrebbe rivelarsi decisiva per trascinare i compagni e prenderli per mano nei momenti difficili, che capiteranno. Morata fa parte della grande colonia rossonera di ex Chelsea, visto che ha giocato a Londra per un anno e mezzo (estate 2017-gennaio 2019). Positivi i suoi precedenti con i Reds, contro cui non ha mai perso: 3 vittorie (due con l’Atletico) e 2 pareggi con un gol. Morata servirà ad alzare la percentuale di risultati positivi dei giocatori del Milan contro il Liverpool.