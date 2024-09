Ibrahimovic e il suo ruolo: "Sono il boss. Quando il leone va via, i gatti..."

"E' una settimana importante, prima partita in Champions contro il Liverpool che arriva in un bel momento per la squadra. L'inizio non è stato come volevamo, ma con pazienza arriviamo. Ma sicuramente stasera sarà una sfida tra due grandi squadre". Così Zlatan Ibrahimovic al suo ritorno a San Siro per la partita del Milan contro il Liverpool in Champions League.