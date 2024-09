Crisi Milan, Ibra va da Fonseca: il colloquio e un futuro ormai segnato

Milan, ribaltone subito o aspettare...

Cambiare subito Fonseca, inoltre, consentirebbe al Milan di poter contare su una rosa di alternative ancora valide, sia che si tratti di profili esteri sia che siano essi italiani. Non procedere all’esonero, in caso di sconfitta, vorrebbe dire non solo protrarre una situazione non più sostenibile dentro e fuori dal campo, ma anche rischiare di non poter avere più a disposizione quei nomi che oggi sono in attesa delle mosse milaniste. Non saranno giorni semplici, perché la pressione attorno al Milan è ormai ai massimi livelli. Fonseca dovrà cercare di tirar fuori un maxi coniglio dal cilindro per ribaltare una situazione estremamente complicata per lui, per i giocatori e per il Milan tutto, che sta vedendo sanguinare la propria anima nel profondo. E la ferita è quella inferta dall’Inter nel derby dello scorso 22 aprile, quello della seconda stella.