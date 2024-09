Milan, Fonseca perde un titolare: non ci sarà contro l’Inter

Mancano poche ore al derby tra il Milan e l'Inter e Fonseca deve fare i conti con nuove defezioni. L'allenatore rossonero (qui la conferenza stampa) non avrà a disposizione Calabria per la sfida contro i nerazzurri. Il terzino ha subito un affaticamento muscolare e non potrà prendere parte alla gara. Sulla fascia destra dovrebbe partire titolare Emerson-Royal, chiamato a un grande compito contro Dimarco, dovesse scendere in campo dal primo minuto (è rientrato in gruppo), dopo aver saltato la sfida contro il Manchester City.