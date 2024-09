Fonseca, l'asso derby nella manica: Inzaghi se lo sognerà ancora la notte

Il derby la carta di Fonseca contro Inzaghi , a sorpresa ma non troppo: Simone se li ricordava già a Roma e anche a Milano il portoghese si è dimostrato bestia nera dell'attuale tecnico nerazzurro. Per Fonseca solo un ko in cinque confronti diretti, con l'equilibrio spostato dalla sua parte prima con Pulisic e poi con Gabbia, che hanno riportato il Diavolo al comando della città meneghina .

Fonseca-Inzaghi, i precedenti

Inzaghi e Fonseca si sono scontrati per la prima volta nella seconda giornata del campionato di Serie A stagione 2019-2020: fu il derby dei "pali", ben 6 in totale: 4 per la Lazio e 2 della Roma. La gara terminò in parità grazie alle firme dell'allora giallorosso Kolarov (su rigore) e Luis Alberto. Ancora un pari nella gara di ritorno di quella stagione: stesso copione con la Roma in vantaggio ancora grazie a Dzeko e con il pari della Lazio firmato da Acerbi, oggi proprio all'Inter. Nella stagione successiva arriva il primo e unico ko per Fonseca: 3-0 per i biancocelesti grazie alla doppietta di Luis Alberto arrivata dopo il vantaggio di Immobile. Ma Fonseca ribalta tutto il 15 maggio del 2021: derby di ritorno con Mkhitaryan e Pedro che regalano la prima gioia al tecnico portoghese, prima del trionfo di questa sera.