Cardinale sui tifosi Milan: “Messaggio non arriva. Non ci parlerò fino…”

"I tifosi pensano che il club sia di loro proprietà" - così Gerry Cardinale , fondatore del fondo RedBird e proprietario del Milan , alla "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo" a New York. Un messaggio molto forte, corroborato da un'altra dura dichiarazione: " N on darò più alcun messaggio fino a quando non vinceremo . Perché capisco che è l'unica cosa che vi interessa". A tal proposito, l'investitore ha parlato del concetto di vittoria e di come sia sbagliato concentrare tutto solo su questo.

Cardinale e il Milan: il futuro e la frecciata ai tifosi

"Una delle cose che vorrei fare come amministratore del Milan e come partecipante alla Serie A, è lavorare con tutti i membri dell'ecosistema italiano per riportare l'Italia al vertice del calcio europeo globale. La Serie A è una delle più grandi esportazioni dell'Italia. Ma tutto questo non si può fare se ci concentriamo soltanto sul vincere le partite" - ha spiegato Gerry Cardinale. Poi ha proseguito: "Si pensa che esista una correlazione diretta tra spesa e vittoria. Noi non possiamo spendere come un governo mediorientale. Ma dobbiamo spendere un euro incrementale di capitale in modo migliore, più intelligente e innovativo. Ciò che faccio in America, investendo nello sport, è sempre una partnership pubblico-privato. Servono i Comuni e i governi. Ma in Italia non ho mai visto nulla di simile. In America, chi spende i soldi per comprare le squadre, è poi il proprietario della squadra. In Italia, i tifosi credono che la squadra sia di loro proprietà, e noi abbiamo un lavoro da fare per soddisfare questo concetto. Ma, anche se non sto ricevendo molto aiuto dall'ecosistema italiano, sto cercando di costruire una partnership fra tutti i partecipanti alla catena del valore: tifosi, governo locale, governo nazionale, capitale per costruire le infrastrutture. Avremo gli Europei del 2032. Sto cercando di costruire uno stadio a Milano".

Poi ha concluso: "Il mio messaggio alla tifoseria sembra non funzionare. Quindi ora dico che non darò più alcun messaggio fino a quando non vinceremo. Perché capisco che è l'unica cosa che vi interessa. Farò comunque il mio lavoro e tutto il possibile per vincere. Ma vincere in maniera intelligente. E, se lo farò, saremo longevi, contribuendo a far crescere l'intero ecosistema".