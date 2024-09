Calabria ancora in dubbio per Milan-Lecce: Jimenez aggregato in prima squadra

MILANO - Il derby di domenica sera è ormai in archivio in quel di Milanello. Dopo i giusti festeggiamenti per una partita cruciale per la stagione milanista e per le sorti della panchina di Paulo Fonseca, adesso è tempo di pensare ai 90 minuti in programma domani sera contro il Lecce a San Siro. L’allenatore portoghese dovrà decidere se riconfermare il 4-2-4 visto contro l’Inter o ritornare al 4-2-3-1 anche per un’eventuale gestione delle energie in vista della delicata trasferta di martedì prossimo a Leverkusen contro il Bayer. Oggi verranno valutate ulteriormente le condizioni di Davide Calabria, che ieri ha svolto un lavoro personalizzato sul campo mentre Marco Sportiello è entrato nell’ultima fase del suo recupero dall’infortunio alla mano rimediato durante la tournée americana. Per ovviare all’eventuale assenza di Calabria, è stato aggregato Alejandro Jimenez da Milan Futuro che potrebbe andare in panchina come alternativa sia a Emerson Royal, che sarà confermato titolare dopo il buon derby disputato, sia per Theo Hernandez.