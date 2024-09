Fonseca e la Formula 3: il Milan è un camaleonte

Le scelte tattiche di Fonseca

La qualità dell’olandese, che anche nel derby è stato decisivo non solo per l’assist per Gabbia ma anche con tante giocate e letture di alto livello, può essere la chiave di volta tattica e personalizzante del Milan targato Fonseca. Tijjani ha doti uniche, sia in fase di progressione sia per quanto concerne la qualità dell’ultimo passaggio. Sta crescendo nella scansione del campo e sta migliorando anche nelle tempistiche e nella qualità delle scelte da fare. E ciò non può non essere un fattore di poco conto nella pelle tattica rossonera. Il 4-2-4 del derby, che in fase di non possesso si trasformava in 4-1-4-1, ha dato a Reijnders una connotazione più chiara, sia con la palla tra i piedi sia nell’affiancamento a Fofana, con quest’ultimo che sta crescendo di condizione e sta prendendo le redini del centrocampo. Fonseca, dunque, potrà variare le interpretazioni e le occupazioni del campo in base a chi si troverà davanti, in attesa che anche Loftus-Cheek e Musah entrino a pieno rango in queste nuove dinamiche. Già domani sera contro il Lecce si vedrà che tipo di vestito sceglierà l’allenatore milanista, che sa bene come servirà dare continuità alla vittoria contro l’Inter per non farla sembrare un, seppur bellissimo per i milanisti, fuoco di paglia.