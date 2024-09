Fonseca: "Morata in dubbio per borsite. Milan-Lecce, Leao e il derby..."

MILANO - Pronto ad alzarsi il sipario sul 6° turno di Serie A con la sfida tra Milan e Lecce. Reduci dal successo firmato da Gabbia nel derby contro l'Inter, i rossoneri si preparano per l'anticipo contro i giallorossi di Gotti per agganciare, almeno per una notte, la vetta della classifica. Paulo Fonseca ha presentato così in conferenza il match di San Siro: "Dobbiamo confermare che siamo in crescita, il derby ha un senso se vinciamo col Lecce, anche perché dobbiamo recuperare dei punti. Per me è una partita pericolosa dopo il derby, dobbiamo stare attenti, non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere". L'importanza psicologica della stracittadina, Fonseca non guarda al passato: "Non voglio tornare al derby, è finito. La parte mentale è più importante della tattica e della tecnica. Le partite sono molto emozionali. Stare bene, equilibrati, motivati ed energici è molto importante. Dobbiamo avere continuità e per avere continuità, se possiamo far giocare la stessa squadra".