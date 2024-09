Theo nella storia del Milan: "Raggiunto il mio idolo". E Maldini risponde

È tutto un altro Milan . Dopo il successo nel derby contro l' Inter , i rossoneri non si fermano più e stendono per 3-0 il Lecce a San Siro . Per la squadra di Paulo Fonseca in gol Morata , Theo Hernandez e Pulisic , tutti e tre alla fine della prima frazione di gioco. Una rete, quella del terzino francese nonché capitano del Milan, che gli consente di eguagliare una leggenda del club entrando così nella storia della società.

Milan, Theo Hernandez eguaglia Maldini

Il gol siglato ieri a San Siro contro il Lecce è il 29esimo in campionato (31esimo totale) per Theo Hernandez con la maglia rossonera. Diventa così il difensore con più reti segnate in Serie A nella storia del Milan al pari di... Paolo Maldini. La bandiera nonché ex dirigente del club si fermò a 29 reti nella massima serie italiana, realizzate con la maglia indossata per una vita. I due sono stati anche protaginisti di un simpatico siparietto social.