Super Pulisic: Milan, Capitan America è il tuo Lautaro

La serata finalmente al top della “Theao” (ovvero la premiata ditta a sinistra Theo Hernandez-Leao), l’agonismo e l’entusiasmo di Tammy Abraham, la grande qualità e incisività di Alvaro Morata, la conferma di Youssouf Fofana come diga davanti alla difesa e la crescita di Matteo Gabbia come leader della retroguardia. Tante le belle notizie arrivate per Paulo Fonseca nell’ultima settimana, prima contro l’Inter e quindi con il Lecce, ma c’è una costante nel Milan, un giocatore che, di partita in partita, sta mantenendo un livello di prestazioni altissime: Christian Pulisic. L’attaccante statunitense è il leader silenzioso di questa squadra e sarà senza dubbio uno dei punti fermi della squadra nella sfida di Champions a Leverkusen contro il Bayer in programma domani sera. “Captain America” finisce raramente in copertina, ma da quando è arrivato al Milan, come simbolo della nuova proprietà a stelle e strisce di RedBird, ha sbagliato davvero pochi incontri. La prova sta nei numeri e nelle statistiche dell’ex giocatore di Chelsea e Borussia Dortmund. A partire dall’inizio della stagione ’23-24, infatti, solamente Lautaro Martinez, prendendo in esame i giocatori della Serie A, ha preso parte a più gol di Pulisic contando tutte le competizioni a cui partecipano le squadre italiane: il capitano dell’Inter ha messo il piede in 33 realizzazioni (29 reti e 4 assist), il numero undici rossonero in 32 (20 gol e 12 passaggi vincenti).