“Incapace, hai violato la mia privacy”: Morata sbotta sui social

Alvaro Morata, il gesto social del Sindaco di Corbetta

Le parole caustiche di Alvaro Morata fanno seguito ad un post che il primo cittadino di Corbetta ha condiviso nelle scorse ore sui suoi social dove si vede una foto riadattata con il calciatore rossonero alzare una maglia con scritto Corbetta. A commento dell'immagine, si legge: "Benvenuto". Un gesto che, sebbene fatto sicuramente con le migliori intenzioni, ha causato disagio nel calciatore spagnolo e nella sua famiglia. Il primo cittadino aveva annunciato via social: "No non è un pesce d’aprile in anticipo. Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di Corbetta! Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Lo sapete, sono un tifosissimo dell’ Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta!”. Come attestato anche sui social, nei giorni scorsi Alice Campello ha lasciato intendere di essersi trasferita a Milano con i suoi quattro figli, proprio per fare stare i bambini più vicini al padre, in forza al Milan, in questo momento delicato della loro separazione.