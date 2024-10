Abraham, l'obiettivo è chiaro: garantirsi il futuro al Milan

MILANO - L’impatto di Tammy Abraham con il mondo Milan è stato molto importante. L’attaccante inglese, arrivato in prestito secco dalla Roma nella trattativa che ha portato – con la medesima formula – Alexis Saelemaekers in giallorosso, ha subito messo in mostra una grande voglia di fare bene e un carisma che, negli ultimi tempi nella Capitale, non era più emerso. Non è un caso che Rafael Leao, prima di Bayer Leverkusen-Milan , abbia indicato anche lui oltre ad Alvaro Morata come un esempio di applicazione nella fase di non possesso. Il suo arrivo, negli ultimi giorni di calciomercato, ha dato a Paulo Fonseca quell’attaccante che l’allenatore portoghese voleva per caratteristiche tecniche ed attitudine. Poi, prima del derby, l’intuizione che ha dato una svolta tattica al Milan: la coppia con Alvaro Morata. I due si sono trovati subito a meraviglia insieme e hanno dato alla squadra quelle certezze offensive di cui aveva bisogno. Il gol su rigore contro il Venezia, arrivato prima della stracittadina contro l’Inter, gli aveva dato anche il primo boato di San Siro dopo un suo gol, ma adesso c’è bisogno di continuità proprio lì, nella fase realizzativa.

L'occasione di Abraham

Abraham ha nelle sue corde un numero importante di reti e già questa sera contro la Fiorentina dovrà cercare di smuovere il suo personalissimo pallottoliere perché il suo obiettivo è quello di convincere il Milan a intavolare, nei prossimi mesi, un tavolo di contrattazione con la Roma per poter rimanere a titolo definitivo a Milano. D’altronde l’attacco milanista, negli ultimi anni, ha vissuto diverse composizioni e dare un po’ di stabilità anche a quel settore non è mai una cattiva idea. A meno che non si palesino delle opportunità di un certo tipo nel calciomercato. Ad esempio, nel corso dell’estate, i rossoneri hanno seguito con grande interesse Santiago Gimenez del Feyenoord. L’attaccante messicano, che ha già segnato quattro gol in sette partite ufficiali, rientra nei canoni tecnici e anagrafici del Milan, un po’ meno in quelli economici visto che il Feyenoord ne ha fatto una valutazione di 50 milioni per il suo cartellino. Un prezzo che, negli ultimi giorni di mercato, i rossoneri hanno provato ad abbassare facendo un’offerta al club olandese come ha rivelato lo stesso Gimenez nel corso di un’intervista a Espn: « Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta».

Abraham e il futuro al Milan

Dunque si dovrà attendere l’evolversi della stagione e anche il tipo di rendimento che Tammy Abraham avrà nei prossimi mesi, oltre al prezzo che ne potrà fare la Roma osservando la stagione dell’attaccante inglese che, in giallorosso, non vuole proprio più tornare. Ma se il costo del suo cartellino dovesse essere importante, poiché non vi sono clausole specifiche in materia di prezzo, allora il Milan potrebbe davvero guardarsi attorno e rimettere nel mirino Gimenez, che verrà seguito anche in questa stagione da Moncada. A meno che Abraham non faccia il diavolo a quattro sottoporti, a partire da stasera.