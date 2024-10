Fonseca sbotta dopo il ko Milan: "Rigori? Un circo. Il calcio non è così"

FIRENZE - "Non voglio dire niente sull’arbitraggio e non voglio contribuire a questo circo. Amo troppo il calcio per collaborare con questo. Penso che fino ad oggi abbiamo fatto bene con questa struttura, la Fiorentina ha creato tante opportunità e ci è mancata aggressività difensiva nel primo tempo. Quando sbagliamo due rigori è sempre difficile vincere, anche quando creiamo tante opportunità". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del tecnico del Milan Paulo Fonseca dopo il match perso 2-1 allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Su Leao, Okafor, Pulisic ed Hernandez

"È difficile spiegare i gol della Fiorentina, probabilmente non siamo stati tanto rigorosi a chiudere gli spazi, loro hanno vinto tutte le seconde palle. Normalmente abbiamo sempre quattro calciatori in area, mi sembra che avevamo tali uomini nel momento del gol. Devo rivedere la partita bene e capire cosa non è funzionato. Togliere Leao è stata un’opzione mia, volevo più profondità con Okafor. Pulisic ha avuto un problema al flessore durante le settimana, quindi ho voluto toglierlo. Su Theo non so cos’è successo", conclude Fonseca.