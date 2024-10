"Fonseca portiere che non riconosce gli inquilini. Ibra figura inquietante"

Le parole di Pupi Avati

"La cosa più inquietante del Milan è Ibrahimovic, che sta fisso in tribuna ma di cui non capisco il ruolo, non capisco gli sguardi, non capisco alcuni applausi totalmente fuori sincro...Mi fa una tenerezza infinita da questo punto di vista. Mantenere la mia fede calcistica rossonera è un qualcosa di molto complicato oggigiorno. Che ruolo potrebbe fare l'allenatore Paulo Fonseca in un mio film? Il portiere di un palazzo periferico romano che non riconosce gli inquilini: ad esempio non ha ancora capito chi è Pulisic. È grave, ma si può anche guarire...serve coraggio, ma si vede che è circondato da persone che non gli vogliono bene".