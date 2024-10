"Il vape ha ucciso mio figlio": appello shock di lady Serginho. E la moglie di Motta...

Lia Paiva, moglie dell'ex giocatore del Milan Serginho, ha lanciato un disperato appello sui social, raccontando in un toccante video cosa avrebbe portato alla morte del figlio Diego il 7 agosto scorso. Dopo la tragica scomparsa del ventenne, la donna ha deciso di lanciare un monito per sensibilizzare i ragazzi e al contempo per prevenire che altre vite siano spezzate prematuramente, cercando di evitare che altre famiglie debbano affrontare un dolore simile al suo. Lady Serginho ha puntato il dito contro le sigarette elettroniche, dicendo: "Vi voglio dire che il vape uccide".

"Il vape uccide": l'appello di lady Serginho "Diego ha avuto un batterio, da un brufolo sulla spalla. Credevamo fosse stato infettato durante Jiu Jitsu“, ha spiegato Lia, riferendosi all'arte marziale praticata dal figlio. Poi ha proseguito dicendo che "il batterio si è diffuso attraverso tutto il corpo, ha avuto una setticemia. Il suo corpo ha cominciato a combatterlo: i reni stavano recuperando, il fegato stava recuperando, il cuore stava recuperando. Erano tutti positivi sulla sua guarigione”. Ed ancora: “Il sesto giorno ha avuto un collasso polmonare ed è morto”. Lia ha mostrato anche la lastra dei polmoni del figlio Diego, evidenziando i danni che sarebbero stati provocati dalla sigaretta elettronica. “Perché i suoi polmoni non hanno reagito? Per via dell’uso eccessivo di vape”, denuncia Lia Paiva. “Quindi quando vi diciamo ‘non fumate vape, questo uccide’ è perché questo uccide”, ha aggiunto lady Serginho, affermando che il batterio sarebbe stato la prima causa del decesso, ma il vape ha contribuito in modo determinante alla morte del figlio. “Buttatelo!”, ha concluso, intenta a gettare via la sigaretta elettronica. Tra i tanti apprezzamenti e messaggi di sostegno è spuntato anche il "like" di Angela Lee, moglie dell'allenatore della Juventus Thiago Motta.



Serginho, la carriera in Serie A e in Brasile La notizia della morte del figlio di Serginho ha avuto un grande risalto anche in Italia, dove il calciatore ha giocato al Milan dal 1999 al 2008. Nove stagioni in cui ha vinto praticamente tutto: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppa Uefa e 1 Coppa del mondo per club. Terminò la sua carriera da calciatore proprio al Milan. Precedentemente il calciatore aveva giocato per Itaperuna, Bahia, Flamengo e Cruzeiro. Poi l'approdo al San Paolo, dove ha militato dal 1996 al 1999 (anno in cui vinse la Coppa America con la Seleçao).

