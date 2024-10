"Depressione e crisi di panico, ho dovuto lasciare la Spagna": le verità di Morata

Alvaro Morata , capitano della nazionale spagnola e attuale punta del Milan , ha rilasciato un'intervista a Cope.es dove parlerà per la prima volta di alcuni episodi legati alla depressione che ha vissuto recentemente. Il calciatore si è confessato ad Alberto Herrera, raccontando degli attacchi di panico e di alcune situazioni molto difficili che lo hanno spinto a lasciare l' Atlético Madrid per trasferirsi a Milano. Questa decisione è stata uno dei motivi della separazione da Alice Campello , come lui stesso a spiegato.

La confessione di Morata

"Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte - le parole dell'attaccante del Milan, rilasciate nel corso di un'intervista di cui è stata rilasciata solo un'anticipazione -. Alla fine per me la cosa migliore era andarmene via dalla Spagna, perché era una situazione che non potevo più sopportare".