“Theo Hernandez vuole restare a lungo nel Milan”: parla l’agente

MILANO - Matteo Gabbia , Theo Hernandez e Mike Maignan sono tre dei giocatori che il Milan ha visto partire per gli impegni con le nazionali, ma tutti e tre hanno una situazione in comune: ovvero le discussioni per un nuovo contratto con il club. Partendo dalla posizione del terzino francese, che già avevamo affrontato su queste pagine dopo Milan - Lecce . Il giocatore, al centro di diverse polemiche dopo la brutta prestazione contro la Fiorentina , ha le idee molto chiare su quello che potrebbe essere il suo futuro sportivo. L’obiettivo primario è rimanere al Milan e a Milano.

La richiesta di Theo

La cifra che farebbe felice Theo è quella già raccontata, un ingaggio base da 6.5-7 milioni, che vorrebbe dire essere equiparato a livello salariale a Rafael Leao, oggi il giocatore più pagato della rosa. Ieri sera, a TeleLombardia, è intervenuto il suo agente, Manuel Garcia Quilon che ha fatto più chiarezza sullo stato delle contrattazioni: «Oggi l’idea di Theo Hernandez è quella di proseguire la sua esperienza al Milan, trovare un accordo e continuare per più tempo possibile a indossare la maglia del Milan. Desidera crescere con il club, crescere con la squadra e fare il miglior campionato possibile. Cosa succederà in un anno? Questo non lo so, ma se rinnova è logico che non se ne va». Quilon ha poi aggiunto: «Se entro quest’anno non si prolunga il contratto, che succede? Non so cosa potrebbe succedere ma Theo, in questo momento, è contento al Milan anche se non abbiamo iniziato alcuna trattativa».

L’agente, che conferma la linea di Tuttosport delle scorse settimane, ha poi specificato: «Con me nessuno parla da quattro mesi. Non stiamo negoziando nulla. È da maggio-giugno che non sento nessuno del club. In quell’ultimo contatto mi hanno chiesto se il ragazzo si trovava bene al Milan ed era felice e ho detto di sì. Ho anche risposto che la volontà di Theo è quella di rimanere al Milan: è molto legato alla città e si trova molto bene nel calcio italiano. Theo è da sei anni al Milan e i fatti valgono più delle parole». L’agente spagnolo poi rincara la dosa: «Non abbiamo nessuna proposta da parte del club. Richiesta da 8 milioni? Non sono parole di Theo e penso che ci sia qualcuno che vuole influenzare l’opinione pubblica». Ieri dalla società è filtrato che qualche colloquio, anche recente, con Theo c’è stato, ma adesso bisognerà passare ai fatti con Quilon.

La situazione Maignan - Gabbia

Capitolo Maignan: da quanto emerso, il portiere francese sarebbe vicino a un accordo da 5 milioni a stagione per un contratto che dovrebbe durare quattro anni. Per ciò che concerne Gabbia, nato e cresciuto nel settore giovanile milanista, da settimane vanno avanti i dialoghi per sottoscrivere un nuovo accordo. Attualmente il centrale guadagna 1 milione di euro e si sta lavorando al riconoscimento economico del valore tecnico,che lo ha portato a riprendersi, con pieno merito, una titolarità dopo che le iniziali panchine avevano prodotto molti dubbi.

Gabbia, che è impegnato con l’Italia nella sua prima convocazione, ha il pedigree “da Milan”, così come lo ha Davide Calabria (su quale c’è ancora una situazione di stallo per il rinnovo) e ha come obiettivo di poter continuare a indossare la maglia rossonera ancora per tanti anni. La sensazione è che si troverà un accordo tra le parti senza troppe difficoltà, anche perché Matteo - in questo momento - è l’intoccabile della coppia centrale del Milan e la sua crescita è stata netta ed esponenziale. Chissà se il nuovo accordo (quello attuale scade il 30 giugno 2026) arriverà entro la fine del 2024 o se, per renderlo più lungo, verrà poi reso attivo a partire dal 1° luglio 2025.