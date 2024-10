Theo squalificato, Fonseca pensa al rilancio di Terracciano

I due turni di squalifica rimediati da Theo Hernandez a causa dell’espulsione rimediata nel post partita di Fiorentina-Milan pone Paulo Fonseca nella posizione di dover decidere chi prenderà il suo posto nelle partite contro l’Udinese e il Bologna. Se l’allenatore portoghese dovesse dare seguito alla scelta fatta in occasione di Lazio-Milan, quando Theo si accomodò in panchina insieme a Rafa Leao, allora potrebbe toccare a Filippo Terracciano prendere il posto del terzino francese come laterale di sinistra di difesa. Una scelta che andrebbe a rilanciare un ragazzo preso nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale dal Verona e che sta provando a crescere per prendersi il suo spazio. Durante la gestione Pioli, Terracciano non riuscì a mettersi granché in mostra collezionando sei apparizioni per un totale di 124 minuti ufficiali. È obiettivamente difficile trovare continuità e spazio quando hai davanti giocatori importanti come Theo Hernandez o collaudati come Calabria, ma Terracciano sa che il suo momento è adesso e sa bene quello che è il suo ruolo dentro questa squadra, specie come vice-Theo visto che Alex Jimenez – contrariamente a quanto affermò Zlatan Ibrahimovic in estate – non è pronto a prendere costantemente quel ruolo e non è un caso che le sue convocazioni in prima squadra siano state centellinate, mentre il suo impiego con Milan Futuro è stato più costante.