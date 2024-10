Milan, Nadia Nadim e la ferita 'autosuturata': la storia della calciatrice-medico

Nadia Nadim, l'autosutura ed il gesto social

Successivamente Nadia si è trasferita in Danimarca, diventando cittadina danese e iniziando lì la sua carriera calcistica, che l'ha portata a giocare in vari campionati in tutto il mondo. Oltre alla carriera sportiva, Nadia si è laureata in medicina nel 2022, con una specializzazione in chirurgia ricostruttiva, dimostrando impegno e passione anche per la medicina. Dopo una delle ultime partite del Milan Women, Nadim è uscita dal campo con una ferita alla gamba destra che richiedeva punti di sutura. Grazie alla sua laurea in medicina e alla specializzazione in chirurgia ricostruttiva, è stata in grado di suturarsi la ferita da sola. Un gesto a dir poco sorprendente, che è stato documentato dalla calciatrice in un breve video poi pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter), dimostrando abilità nel 'combinare' le sue due passioni, il calcio e la medicina.