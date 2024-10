Milan, certezza Maignan: è tornato super e il rinnovo si avvicina

MILANO - Mike Maignan è tornato ai suoi livelli. Messi alle spalle i lunghi, noiosi e snervanti infortuni che ne hanno caratterizzato la stagione post scudetto e i continui cambi di preparatore dei portieri (fallimentare la scelta di Tony Roberts ), il francese sta inanellando una serie di prove di altissimo profilo, con il Milan e con la Nazionale, della quale è ormai uno dei leader sia in campo sia dentro lo spogliatoio, tanto da esser entrato in lizza per indossare la fascia da capitano dei Blues, che poi però è finita sul braccio di Tchouaméni in assenza di Kylian Mbappé . Il portiere del Milan ha riscosso grandi complimenti non solo dai suoi connazionali, come l’elogio pubblico ricevuto su Tf1 al termine della partita contro il Belgio , ma anche dagli avversari, come dimostrano le parole di Lois Openda , attaccante belga del Lipsia che, dopo la prestazione monstre di Maignan di lunedì sera, ha sottolineato: "È sempre un incubo incontrarlo. Conosciamo tutti il suo livello. Non è un piacere vedere le sue parate per un attaccante, ma non mi sorprende quello che fa". Maignan, a sua volta, ha commentato la prestazione cercando di sminuire i meriti personali, ma con un sorriso grande così: "La mia una super partita? (Ride ndr). È stata una cosa positiva per me e per la squadra, ma quello che più conta è aver portato a casa la vittoria contro un avversario forte come il Belgio. Sono tra i più esperti del gruppo, non è un ruolo che mi sono dato: mi viene naturale aiutare la squadra".

Maignan si riscopre leader

Che fosse tornato ai suoi livelli, se si escludono le incertezze contro il Liverpool, lo si è capito fin dalle prime uscite del campionato. Dentro un Milan a caccia di una identità solida, la figura di Maignan è certamente centrale e importante per tutto l’ambiente. Serviranno le sue parate, ma anche la sua guida da dietro, per aiutare la squadra a uscire da una crisi esistenziale che deve essere affrontata dando nuove e importanti certezze a tutti, in campo e a livello dirigenziale. Ecco perché Mike viene considerato uno dei leader, uno dei capitani nominati da Fonseca in una recente conferenza stampa, anche se Maignan non ama molto mettere la faccia davanti alle telecamere. Preferisce parlare in campo e dentro lo spogliatoio, dove la sua voce ha un peso specifico di non poco conto.

Maignan-Milan: si lavora per il rinnovo

Il ritorno ad alti livelli, poi, è andato di pari passo con le contrattazioni con il club per il rinnovo del suo contratto, che scade il 30 giugno 2026. Il tavolo di lavoro è aperto da mesi, le discussioni sembrano essere proficue e, da quanto trapela, c’è la sensazione che si possa arrivare a un accordo sulla base di un ingaggio da 5 milioni contro i 2.8 attuali per una durata contrattuale di almeno quattro anni. Il Milan, almeno con Maignan, sta provando a chiudere questa partita, per dare certezza e continuità alla porta e per tenere in casa uno dei suoi pilastri. Intanto a Milanello sono tornati quasi tutti i giocatori impegnati con le Nazionali, l'ultimo a tornare sarà Musah. Le condizioni di Samuel Chukwueze non desterebbero preoccupazioni dopo i primi esami effettuati. Loftus-Cheek ha svolto un lavoro personalizzato, ma tra oggi e domani dovrebbe tornare in gruppo per essere a disposizione contro l'Udinese sabato. Anche Marco Sportiello è quasi pronto alla convocazione, mentre Calabria è in fase di guarigione.