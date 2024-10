Se Leao non parla di Fonseca ma dicono che attacca Fonseca

Il fenomeno è ciclico e, a volte, causa effetti collaterali che scatenano tempeste in un bicchier d'acqua. Durante la sosta del campionato, i nazionali dei vari Paesi rispondono alle convocazioni e rilasciano dichiarazioni ai media compatrioti che, sempre a volte, vengono distorte o male interpretate nella nazione del proprio club. Ciò che è accaduto a Rafa Leao è un caso scuola. Assist e prova brillante contro la Polonia; trenta minuti di ottimo calcio contro la Scozia: dopodiché, a domanda, il rossonero risponde: "Come mi sento quando gioco nel Portogallo? Mi sento molto bene. Martinez mi ha chiesto di compiere azioni in profondità, di puntare spesso all'uno contro uno e di fare ciò che so fare meglio. Fondamentalmente, sostenere la la manovra d'attacco. In Nazionale mi sento al massimo livello, avverto il sostegno di tutti. Il ct ha molta fiducia in me".