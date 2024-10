Fonseca alza la voce: “Non me ne frega un c… del giocatore, non sono un attore”

Giornata di vigilia per il Milan che attende allo stadio San Siro l' Udinese , per la gara in programma sabato alle 18. I rossoneri sono chiamati a riscattare la sconfitta di Firenze per mano dei viola, che ha agitato la sosta nazionali di Paulo Fonseca . Il tecnico, nonostante abbia recuperato fiducia nell'ambiente, resta un osservato speciale, e le prossime partite potrebbero risultare decisive, per davvero questa volta. Nella conferenza stampa di rito, l'allenatore ha toccato diverse tematiche, dalla gestione dello spogliatoio ai dubbi di formazione viste le assenze e i pochi giorni di allenamento con il gruppo al completo.

Milan-Udinese, parla Paulo Fonseca

L'allenatore rossonero mette in guardia i suoi ragazzi: giocare al massimo. "Domani non sarà una partita diversa. L'Udinese è una buona squadra, ha iniziato bene il campionato, gioca bene ed è motivata. Dovremo giocare al massimo livello per vincere, sarà una partita intensa e difficile".

Dopo le due settimane di sosta, precedute dalla sconfitta contro la Fiorentina, qual è il clima dello spogliatoio? "Ci siamo allenati durante la sosta con il Milan Futuro, ho tutta la squadra a disposizione da ieri. Questo è il tempo che abbiamo avuto a disposizione per preparare la partita con l'Udinese. È stato molto importante ieri parlare con la squadra della partita di Firenze. Io non chiudo gli occhi davanti ai problemi. I problemi ci sono e vanno affrontati".

La leadership di Fonseca, a tratti ritenuta silenziosa, potrebbe non essere colta nel modo giusto dai giocatori: "Non sono un attore. Quello che penso lo dico dentro lo spogliatoio, faccia a faccia con i giocatori. Se abbiamo qualche problema non mi frega nulla del nome del giocatore. Per me è importante affrontare immediatamente il problema con chi ha sbagliato". E aggiunge: "Non ho bisogno di dimostrare niente. Sono sempre stato così dal primo giorno. Fate questa domanda al giocatori, come sono stato dal primo giorno".

Sul rapporto con Ibrahimovic: "Parliamo quasi tutti i giorni di quello che succede. Siamo tornati insieme dopo la partita di Firenze e abbiamo parlato in treno. Tutto nella normalità". Ci sarà una punizione per chi ha sbagliato a Firenze? "Vediamo domani. Per me nessun calciatore è più importante della squadra, del Milan. Ci dobbiamo assumere la responsabilità quando sbagliamo. Se qualcuno sbaglia nello spirito di squadra per me è difficile".

La squadra sembra non recepire ancora le indicazioni tattiche dell'allenatore portoghese: "Come sempre voglio dire la verità. È sempre difficile cambiare. Stiamo cambiando tanto, anche io ho fatto questa riflessione e devo essere più paziente. Abbiamo bisogno di più tempo per cambiare". Il cambiamento è più complicato dal punto di vista tattico o tecnico? L'allenatore non ha dubbi: "Su tutti gli aspetti che sono legati tra di loro. Pensate che a Firenze abbiamo perso per un problema tattico o tecnico? Per me è di più. Penso che non abbiamo avuto la cattiveria e la voglia nel primo tempo di correre più della Fiorentina. Questo passa dalla testa".

Per il futuro il portoghese ha una "richiesta": "Vorrei divertirmi di più. A questo livello, in qualsiasi squadra, è difficile essere sempre con il sorriso in faccia. Io porto sempre la mia passione, tutti i giorni. Non cambierei questo lavoro perché amo quello che faccio. È difficile, sia per me che per la mia famiglia. Quando arrivo a casa provo a lasciare da parte il lavoro, ma non è facile".

Fonseca e i dubbi di formazione

Dal sostituto di Theo Hernandez a Musah e Pulisic, i dubbi sono tanti: "Ho la fortuna di avere un giocatore come Musah che può giocare in più posizioni. Fare l'esterno con questo tipo di gioco non mi sembra una possibilità. Non ho ancora deciso chi giocherà al posto di Theo". Poi aggiunge: "Non abbiamo necessità di fare turnover". Mente su Okafor: "Non credo giochi".

Morata nuovo capitano? "Sono arrivato qui e il Milan aveva già tre capitani: Calabria, Theo Hernandez e Leao. Sono i giocatori con più partite nel Milan. Posso essere o meno d'accordo con questo, ma ho rispettato questa decisione. Io penso che questa squadra abbia bisogno di maggiore leadership. Non dipende dal giocatore con la fascia al braccio, ma da quei 2-3 giocatori con più leadership nello spogliatoio. Per me il leader non è solo chi indossa la fascia, abbiamo altri giocatori che possono aiutare".

Durante la sosta nazionali Pochettino, l'allenatore degli Stati Uniti, ha parlato di un Pulisic stanco e da preservare: "Intanto devo ringraziare Pochettino che ha liberato Pulisic dalla seconda partita della nazionale. Ci aspettano sette partite, se pensiamo che Pulisic sia stanco adesso. Lui è stato il giocatore più costante in questo inizio campionato, per me non ha senso parlare di stanchezza in questo momento della stagione".

Si apre un ciclo di partite che potrebbe essere decisivo per la stagione del Milan. Ma per Fonseca...: "Tutti i momenti e tutte le partite sono importanti, per questo non penso a lungo termine. Il match più importante è quello di domani. Ci aspetta una partita difficile, non posso pensare alle altre". E si continua a lavorare sodo: "Sto lavorando molto per raggiungere quello che voglio. Non abbiamo molto tempo, ma lo stiamo facendo. I giocatori stanno rispondendo bene, dobbiamo continuare così e credo che saremo un'altra squadra in futuro".

Un rinforzo potrebbe arrivare proprio dai giovani rossoneri, con Liberali che è stato inserito dal Guardian tra i migliori 2007: "Io credo nei giovani che abbiamo come Jimenez, Zeroli, Camarda, Cuenca e Liberali. La società ha fatto bene con il Milan Futuro, creando un'opportunità per questi giovani. Liberali ha giocato nella pre season contro Real Madrid e Barcellona. Sono amichevoli, ma per me è un giocatore con un grande futuro. Se continua a lavorare con umiltà può diventare in futuro un giocatore importante per il Milan. Ha grande qualità, ma deve continuare il suo percorso di crescita".