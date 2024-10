Fonseca: "Leao fuori? Il Milan è più importante di qualsiasi giocatore"

MILANO - Il Milan torna al successo battendo con brivido l'Udinese per 1-0 . Paulo Fonseca, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "La partita ha avuto due parti: una parte, fino al 30' quando abbiamo preso il cartellino rosso e che abbiamo fatto 30 minuti di grande personalità. Siamo stati vicino a quel che voglio da questo Milan. Dopo il rosso è stata una partita di spirito di squadra: abbiamo sofferto insieme e se qualcuno ha dubbi sull'unità di squadra, oggi abbiamo dato dimostrazione di unità e spirito di squadra. E questa è la cosa più importante. Sono molto soddisfatto e i giocatori che sono entrati sono stati decisivi, lavorando anche per la squadra. Vero, abbiamo sofferto ma contro una squadra come l' Udinese , che è buona e fa tanti cross è normale soffrire. Sono molto soddisfatto".

Le parole di Fonseca

"Qui al Milan quel che cerco dal primo giorno è una squadra che lavori insieme, che soffra insieme. Una squadra che difende insieme. Per questo sono molto soddisfatto. È questo lo spirito che vogliamo: spirito di squadra. Tutti si sono sacrificati". Sui minuti di recupero assegnati ha aggiunto: "Se avessimo subito il pari sarebbe stata un'ingiustizia. Per come abbiamo giocato, per le opportunità create. Sarebbe stata un'ingiustizia non vincere la partita, perché i ragazzi meritavano i tre punti". Infine su Okafor e Pulisic ha dichiarato: "Devo dire una cosa: è stato molto difficile fare delle scelte perché Okafor stava facendo una grandissima partita, ma ha capito. Christian ha fatto una partita fantastica, questo è lo spirito che dobbiamo avere sempre".

Leao fuori, la risposta di Fonseca

"Magari è strano per voi non vedere Rafa, ma questo deve essere la normalità. Non è la normalità vedere Leao in panchina, ma è normalità per me quando dico che è più importante la squadra, il Milan è più importante di qualche giocatore. Oggi ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, magari domani tocca a Leao. Non creiamo un caso, perché non c'è. Leao è stato rispettoso, soddisfatto negli spogliatoi e questo per me è la cosa più importante. Ora, preparo la prossima partita e magari Leao tornerà a giocare". Infine su Gabbia ha concluso: "Ha avuto un piccolo problema al polpaccio ieri, non ha niente di speciale. Ma non era sicuro e noi abbiamo deciso di non rischiarlo".