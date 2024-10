Milan, in Champions Fonseca come Motta: "La formazione ve la dico tutta"

Fonseca ha poi proseguito in conferenza stampa, parlando delle poche alternative a Morata come punta: "Sono molto soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione. Non è normale avere sia Abraham che Jovic fuori, ma c'è Camarda e noi crediamo molto in lui. Non penso che abbiamo bisogno di altri giocatori in quella posizione a gennaio. Chukwueze e Okafor sono calciatori di qualità, hanno giocato bene e con fiducia. Questo è molto positivo per un allenatore. Sono rimasto molto soddisfatto dai calciatori che hanno giocato sabato perché hanno dimostrato a me e a tutti che possiamo contare su di loro. Pulisic e Fofana ? È difficile parlare dei singoli, ma hanno fatto una grande partita. Deve essere la normalità per chi gioca nel Milan ".

Milan, Fonseca: "Dobbiamo essere diavoli, non santi"

L'allenatore si è espresso sull'attegiamento della sua squadra in campo: "Noi siamo un po' santi... Dobbiamo essere più quello che siamo: diavoli! Magari è un segnale di aggressività su cui dobbiamo migliorare. Mi piace tanto il calcio e il gioco, ma fare fallo fa parte dell'intelligenza di una squadra. Noi ne abbiamo parlato, perché anche in questo dobbiamo migliorare. Bisogna fare il fallo che c'è c'è da fare in quel momento senza essere violenti. Dobbiamo essere intelligenti. Theo capitano? Non ho deciso, ci penserò oggi. Si è allenato bene in questi giorni. Domani svolta come il derby? No, penso che sia diverso. La competizione è diversa, così come le caratteristiche degli avversari". Infine Fonseca ha dato l'undici iniziale, come fatto da Thiago Motta prima di Genoa-Juventus: "Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Leao, Morata".

Milan, Reijnders: "Ruolo? Voglio fare assist e gol"

Anche Tijjani Reijnders è intervenuto in conferenza stampa: "È molto importante per me essere decisivo: fare assist e gol che possano decidere la partita. Contro l'Udinese abbiamo giocato bene, ma io sono stato espulso. Sarà fondamentale non rimanere in dieci come sabato, io devo stare molto attento. I contatti sono sempre un rischio. Ruolo? Sono un giocatore box to box, mi sposto da una area all'altra. Ho giocato in tutte le posizioni nel centrocampo. Il numero 8 è il mio ruolo ideale, ma ciò non vuol dire che non posso giocare da 6 o da 10. Per me non è un problema, è Fonseca che decide dove ha bisogno di me. Voglio essere importante con assist e gol".

