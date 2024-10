"Fonseca su Leao si sta prendendo le sue responsabilità, Milan in crescita"

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Milan-Club Brugge , partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League . Una sfida fondamentale per la qualificazione, come ammesso dall'ex attaccante svedese: "Sto vedendo la squadra che sta migliorando tanto. C’è più equilibrio, serve più stabilità ma è un lavoro che stanno cercando di fare tutti insiemi. Abbiamo pagato tanto gli errori passati. Siamo ancora a zero punti in Champions, stasera è importante muovere la classifica".

Milan, Ibrahimovic: "Fonseca deve prendersi le sue responsabilità"

Il dirigente rossonero si è poi espresso sul lavoro di Paulo Fonseca alla guida del Milan: "Stiamo lavorando come prima, non cambia niente. Fonseca deve essere sé stesso, è lui l’allenatore e certe questioni si devono risolvere dall’interno. Sono tutti adulti e devono prendersi le loro responsabilità. Ed è quello che stanno facendo". Quindi sull'obiettivo dei rossoneri in Champions League: "Andare più avanti possibile. Abbiamo creato una squadra che deve fare bene non solo in Italia, ma anche in Champions League. Se non vinciamo nessuno è soddisfatto. Il Milan sta bene, è tutto positivo. Ovvio che più vai avanti in Champions e più ti aiuta anche economicamente. Io parlo per la parte sportiva e dico che voglio vincere, ma si sa che le cose vanno di pari passo".

Milan, Ibrahimovic: "Leao sta provando a migliorare"

Infine Ibrahimovic ha commentato l'inizio di stagione di Rafael Leao: "Anche io calciavo male fino a quando non ho trovato Fabio Capello e poi ho iniziato a migliorare. Tutto quello che stiamo facendo è un lavoro per crescere. Il lavoro si fa in allenamento e in campo poi si vedono i risultati. Rafa prova a migliorare e ha sempre persone che lo aiutano, io vedo già dei miglioramenti. Calciatori anarchici? Certe situazioni sono dinamiche, non sono prevedibili. Ognuno reagisce a suo modo, l’importante è che abbiano disciplina e che siano professionisti in campo".

