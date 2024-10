Leao criptico, messaggio a Fonseca? Le critiche lo travolgono: “Un bimbo”

Leao, post social e pioggia di critiche

Per Rafa è stata dunque una serata complicata. Il classe '99, poi, sui social ha postato un messaggio piuttosto criptico: "God knows how my heart is pure (Dio sa quanto è puro il mio cuore)". Nonostante le grandi doti tecniche e fisiche, Leao spesso sembra avulso dalla manovra del Diavolo e all'interno delle partite si concede troppi momenti di pausa. A far discutere, poi, sono anche alcuni suoi atteggiamenti, come ad esempio quando sbraccia e si lamenta con i compagni per un mancano passaggio. Deve ritrovare il sorriso e la voglia di scendere in campo, quella che in questo avvio di stagione gli sta mancando e che inevitabilmente lo porta ad essere criticato. A tal proposito, l'ex bomber Ciccio Graziani, a microfono aperto su Radio Sportiva ha usato parole forti nei suoi riguardi: "È ancora un bambino che gioca quando vuole lui, come vuole lui, si diverte da solo. A volte mi chiedo: ma Leao gioca? Se non gli danno palla sta lì, non gli interessa, non entra mai nel gioco. Poi ogni tanto si accende e fa cose straordinarie ma non è continuo e incide poco".