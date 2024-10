Pulisic è il leader Milan. Nell’attesa di Leao…

Ci sono momenti in cui le cose ti si infilano una dietro l’altra in maniera positiva, anche quando non vuoi. Come capitato l’altra sera a Christian Pulisic , con la rete dalla bandierina dell’angolo. Tutti, subito, a urlare o a chattare di “gol olimpico”. In realtà si è trattato di “c*** olimpico”, come ammesso dallo stesso statunitense: "Era un buon cross, è stato un bel gol, ma non intenzionale". Un gol comunque servito al numero al numero 11 del Milan per aprire una partita inaspettatamente complicata con il Bruges (in cui è arrivata finalmente la prima vittoria in Champions) e per balzare al comando in una graduatoria dell’anno solare 2024, in cui risulta il giocatore che ha preso più attivamente parte ai gol in tutte le competizioni: 24 situazioni, distribuite tra 15 reti e 9 assist. L’ultima gli ha permesso di staccare il compagno Rafael Leao , secondo a 23 (12 reti e 11 assist), mentre terzo è lo juventino Dusan Vlahovic a 22 (19 reti e 3 assist).

La centralità di Pulisic

È la pezza d’appoggio numerica che rafforza una sensazione provata nella passata stagione e rafforzata nella attuale. Ovvero, la centralità acquisita da Pulisic negli equilibri del Milan. In molti avevano alzato un sopracciglio quando il club lo aveva prelevato nell’estate 2023 dal Chelsea. Sbarcato in Premier nel 2019 come uno dei giovani più promettenti su cui puntare (aveva 21 anni), era gradualmente scivolato in un cono d’ombra, tra problemi fisici, gestioni tecniche ballerine e la solita abitudine Blues di vivere di rapidi innamoramenti e repentini disinnamoramenti per i giocatori. In sostanza: Pulisic era considerato un peso e non una risorsa. Tutt’altra storia al Milan, con Stefano Pioli ieri e Paulo Fonseca oggi. Hanno trovato nello statunitense un giocatore integro, tecnicamente impeccabile e disposto al sacrificio. Pronto a spostarsi dall’amata fascia sinistra per lasciarla a Leao, senza perdere in efficienza. Oppure a disimpegnarsi in ogni ruolo, anche in difesa come si è visto nel Milan in dieci contro l’Udinese. E con il Bruges ha chiuso da mezz’ala nel 4-3-3 quando Fonseca ha cercato maggiore verticalità inserendo Okafor e Chukwueze sulle fasce (venendone ripagato dalle azioni che hanno portato al 3-1).

Un leader stelle&strisce

Un giocatore quindi a misura di Milan. A maggior ragione di un club a gestione statunitense, che si ritrova un leader stelle&strisce. Anche in Nazionale, di cui Pulisic è capitano. Un crescendo che stride con il traccheggiare del giocatore che l’ex Chelsea si è lasciato dietro nella combinata gol+assist. Nel caso di Leao i numeri non vanno a suffragare le impressioni fornite dal campo. Perché le 12 reti e gli 11 assist sono arrivati in un 2024 complicato per il portoghese, finito spesso al centro delle critiche per l’indolenza nelle prestazioni. Una sensazione che finisce per influenzare i giudizi, come capitato contro il Bruges. Era la partita cui Leao si ripresentava da titolare dopo i 90’ in panchina contro l’Udinese. E lui l’ha affrontata con una buona determinazione, di cui hanno fatto le spese prima Seys e poi Sabbe, regolarmente saltati nell’uno contro uno. Ma non sono arrivati assist vincenti ed è giunta la sostituzione con Okafor che, per ironia della sorte, ha costruito l’azione del 2-1 dopo pochi secondi. Fonseca ha ancora una volta adoperato parole ragionevoli su Leao, l’obiettivo è quello di non deprezzare una risorsa importante per il Milan (vedi i numeri di cui sopra). Nell’attesa, il tecnico si gode Pulisic.