Fonseca, riflessioni in corso con Ibrahimovic: pensa di tenersi Camarda

MILANO - La domanda se la stanno ponendo fra Milanello e Casa Milan: Francesco Camarda deve proseguire col percorso studiato per lui in estate - con Milan Futuro in Serie C con la possibilità di giocare a volte in Youth League ed essere gradualmente aggregato alla prima squadra di Fonseca - oppure deve salire stabilmente nel gruppo allenato dal portoghese? All’estero non ci sarebbero dubbi: lo inserirebbero subito nell’organico principale. Da noi, come sempre, l’approccio è più cauto. Ma se è vero che Camarda ha appena 16 anni e mezzo e poche apparizioni nel pianeta dei grandi - con i 15 minuti di Milan -Bruges siamo arrivati complessivamente a 590 da quando esordì a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni contro la Fiorentina il 25 novembre 2023 -, dall’altro lato ci sono aspetti che stanno facendo pendere la bilancia sul suo spostamento da Leao e compagni.

Fonseca si tiene Camarda

Camarda sta piacendo sempre di più a Fonseca e al suo staff che ne apprezzano le qualità morali, l’impegno e la crescita, tecnica e fisica. Ieri l’allenatore ne ha parlato a Milanello anche con Ibrahimovic, tornato al centro sportivo dopo alcune settimane d’assenza. L’inseguimento al primo gol col Milan potrà proseguire quando riprenderanno gli impegni dei rossoneri in campionato, anche se non si potrà più parlare di prima rete da professionista considerando i 3 gol fra agosto e settembre con Milan Futuro fra Serie C e Coppa Italia di categoria. Segnare col Milan “vero”, però, avrebbe tutt’altro sapore e renderebbe ancor più autoritaria la sua candidatura alla presenza in pianta stabile in prima squadra. Come detto, ci sono dei ragionamenti in corso. Per esempio Milan Futuro sta faticando molto in Serie C. Dopo 10 giornate (i baby rossoneri ne hanno disputate 9), la squadra allenata da Daniele Bonera è ultima in classifica, con un solo successo, tre pareggi e cinque sconfitte. Nessuno pensava di vincere in scioltezza il campionato, anzi, le difficoltà erano state messe in conto. Però una squadra che perde spesso e non ingrana nella fase offensiva, quanto può giovare alla crescita di Camarda? Piuttosto allenarsi con i big, studiare quotidianamente Morata, potrebbe rivelarsi un assist nel percorso di Francesco che, per qualità, avrebbe probabilmente più facilità a giocare in Serie A. Intanto Camarda resta in prima squadra, il tempo presto ci dirà se sarà così per tutta la stagione.