Conte, hai visto? Milan-Napoli, Fonseca decimato: ne perde altri due

Arrivano nuove brutte notizie per il Milan in vista della sfida contro il Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle 20:45 a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A. Paulo Fonseca sarà infatti costretto a rinunciare a Theo Hernandez e Reijnders dopo la squalifica non scontata per via del rinvio della partita contro il Bologna. Oltre a questi due pesanti forfait, nelle ultime ore si sono però aggiunte delle nuove problematica per l'allenatore portoghese.

Milan, le condizioni di Gabbia e Abraham Nell'allenamento svolto questa mattina a Milanello, Matteo Gabbia è stato costretto a fermarsi per un risentimento muscolare. Un problema fisico che dovrà essere valutato nelle prossime ore, ma che costringerà sicuramente il difensore a saltare la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Un'assenza che si aggiunge a quella di Tammy Abraham che non recupererà in tempo dal problema alla spalla che lo aveva fatto uscire in anticipo nella gara di San Siro contro l'Udinese.

Milan-Napoli, emergenza per Fonseca in attacco I problemi per Paulo Fonseca non finiscono qui, visto che anche Luka Jovic è ancora in dubbio per il Napoli. Il serbo è infatti alle prese con la pubalgia e potrebbe non recuperare in tempo. Nel caso il Milan avrebbe il solo Alvaro Morata a disposizione in attacco, oltre ad una nuova possibile convocazione per Francesco Camarda. Il tutto con le assenze già certe di Theo Hernandez e Reijnders per squalifica. Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!

