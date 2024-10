Scaroni: "Bologna-Milan grave danno, sono furioso. San Siro? Ho le ossa rotte"

MILANO - "Il rinvio di Bologna-Milan? Sono furioso, è stata presa dal sindaco di Bologna una decisione ingiusta e immotivata, non tanto sul fatto della chiusura dello stadio in presenza di un'alluvione, ma sul fatto di impedirci di giocare la partita a porte chiuse". Lo ha dichiarato il presidente del Milan Paolo Scaroni al termine dell'Assemblea degli azionisti in merito alla decisione di rinviare il match originariamente in programma sabato scorso allo stadio Renato Dall'Ara: "Sono stati permessi altri eventi a porte chiuse a Bologna, è anche una cosa iniqua. Il Sindaco può decidere quello che vuole, noi siamo sempre rispettosi davanti a una decisione d'istituzione, ma ci ha creato un grave danno, consideriamo che ci siano tutti i presupposti per mettere in discussione la legittimità dell'ordinanza, ci ha creato un grave danno e non vogliamo restare inerti davanti a ciò. È stato qualche cosa che mi ha reso furioso, il presidente Casini ha telefonato al sindaco per giocare a porte chiuse, ma abbiamo ricevuto un diniego che ci ha reso furiosi. Tutte le decisioni delle autorità pubbliche possono essere suscettibili di dubbi. Le ordinanze possono anche non essere legittime. Non si capisce perché a calcio no e alle altre cose si può mettere in discussione la legittimità. Il danno che abbiamo ricevuto è molto difficile da quantificare, ma costringerci a giocare a febbraio una partita ci crea un danno non da poco, per non parlare della partita contro il Napoli. Quando sono furioso non sono passivo, ma attivo. Mi ci dedicherò".