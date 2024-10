Conte spacca San Siro, scintille con Ibra! Il sogno nelle… intercettazioni

Arriva Antonio Conte . Quando in estate è stato sorteggiato il calendario di Serie A , sia sulla sponda interista che su quella milanista l’attenzione è caduta, oltreché sulle date del derby, sul giorno in cui il tecnico salentino sarebbero arrivato a San Siro col Napoli. Perché per l’ Inter sarà la prima contro l’allenatore del penultimo scudetto; mentre per il Milan sarà l’incrocio con il sogno - non celato - della stragrande maggioranza della tifoseria rossonera. Antonio Conte, infatti, è stato fin da fine dicembre il nome che il popolo del Diavolo aveva messo in cima alla lista dei desideri per il dopo Pioli . Le voci su possibili contatti e incontri si sono rincorse per mesi; la verità se ci siano stati davvero oppure no, non la sapremo probabilmente mai, però di sicuro le due parti non si sono piaciute.

Conte, poteva essere Milan

Eppure Conte un pensiero alla squadra rossonera lo aveva fatto e come. Perché è vero che il Napoli lo aveva iniziato a cercare già in autunno per prendere il posto di Rudi Garcia, ma dopo l’esperienza al Tottenham, Antonio non voleva entrare in corsa e aspettare il progetto giusto. Che Conte sperasse però in una chiamata del Milan lo si è capito poi meglio il 13 maggio, ovvero una ventina di giorni prima della firma del contratto col Napoli (5 giugno), quando il suo storico vice, Christian Stellini - suo secondo anche oggi in azzurro - era intervenuto a TeleLombardia: «Tutte le grandi squadre, come il Milan, possono diventare dei progetti adatti a Conte: non c’è nessuna preclusione da parte di nessuno. Poi come fai a non associare una grande squadra a grandi allenatori? Il Milan è una squadra forte, che è seconda in classifica. Certo che c’è un gap con l’Inter da colmare, Pioli ha fatto grandissime cose e nella storia di Conte questi gap sono stati colmati. Leao? Penso che piaccia un po’ a tutti, i grandi giocatori piacciono sempre».