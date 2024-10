Fonseca: "Non posso dire che non lottiamo per lo Scudetto. La mia preoccupazione…"

"Se vediamo il risultato, loro hanno fatto due gol e noi zero nonostante le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo subito gol dopo 5', poi abbiamo reagito bene giocando un calcio di qualità, loro si sono abbassati, ma noi abbiamo giocato bene, li hanno fatti giocare negli ultimi 30 metri. Non era facile creare così tante occasioni contro una squadra come il Napoli. Loro però hanno fatto due gol, noi nessuno purtroppo". Lo ha detto Paulo Fonseca , a Milan Tv, dopo la sconfitta dei rossoneri a San Siro contro il Napoli . Sulle assenze : "Non mi piace cercare scuse e parlare degli assenti. E' vero che mancavano giocatori importanti, ma chi ha giocato lo ha fatto bene. Siamo una squadra unita. Sono sicuro che giocando così avremo un futuro positivo".

Le parole di Fonseca dopo Milan-Napoli

Poi, sulla classifica: "Sono più fiducioso che mai perchè vedo come sta cambiando e crescendo la squadra. E' vero che il risultato non è stato positivo, ma è ancora presto, ci sono tante partite da giocare. Resto fiducioso". Fonseca è poi intervenuto a Dazn, dichiarando: "Rammarico? Sono sempre responsabile di quello che succede dentro al campo, prendo io la responsabilità dunque. Poi ovviamente in tutti i gol subiti ci sono degli errori e non è stato facile iniziare con un gol preso dopo 5 minuti. Se guardiamo il risultato, loro hanno fatto 2 gol, noi no. Poi se guardiamo il resto della partita beh, abbiamo giocato un calcio propositivo, creando e non era facile contro il Napoli".

Fonseca e lo scudetto

Sullo scudetto: "Puntiamo ancora allo scudetto? Non posso dire il contrario, dopo aver visto come abbiamo giocato e come abbiamo risposto ad un momento difficile. Non mi ricordo nessuna squadra che ha vinto il campionato dopo 9 giornate. Nella mia testa continuo a pensarlo, servono poi i risultati per rientrare in questa lotta. Non è facile creare 4-5 occasioni contro una squadra che è prima in campionato. La mia preoccupazione riguarda principalmente il fatto che abbiamo preso dei gol che non vanno presi contro il Napoli. In ogni caso siamo riusciti a creare, ma abbiamo peccato nel concretizzare le occasioni avute".