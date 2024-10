Leao manda in tilt i social Milan: il post con Lukaku scatena i tifosi

Leao e i commenti dei tifosi Milan

C'è chi scrive senza mezze misure "Leao ero uno dei tuoi più grandi fan, ma stai scherzando? Vai a f*****o" passando per chi ammette "Senza ironia, mi ha fatto star meglio la storia di Leao con Lukaku, perché ho pensato che se a loro non frega un c***o non deve fregare a me". E ancora chi scrive che "Con Maldini queste cose non sarebbero successe", chi invece posta ironicamente "Gli ha dato molto fastidio la sconfitta della sua squadra" e addirittura chi si spinge oltre con un "Manca solo il forza Napoli". Un tifoso lo ribattezza "Instagrammao", un altro senza peli sulla lingua esclama "Ha rotto il c***o con queste cag**e". Insomma, il rapporto tra Leao e il tifo rossonero sembra essere ai minimi storici, con il calciatore che, per di più, ha limitato la possibilità di rilasciare commenti ai suoi post su Instagram.