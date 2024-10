Milan, Fonseca è solo: abbandonato a Milanello dopo il vertice notturno

A ll’indomani della sconfitta con il Napoli, in quel di Milanello si è ripreso a lavorare in vista della partita di sabato sera contro il Monza senza che nessun membro della dirigenza fosse presente presso il centro sportivo rossonero. Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani non hanno ritenuto opportuno farsi vedere da squadra e allenatore, ritenendo sufficiente il summit che c’è stato nella pancia di San Siro nel post partita, anche se squadra e staff tecnico avrebbero bisogno di loro. I tre dirigenti hanno lasciato lo stadio dopo mezzanotte dopo aver fatto l’ennesimo punto della situazione e aver analizzato, seppur ancora a caldo, la sconfitta contro il Napoli di quell’Antonio Conte che i tre non hanno mai preso in considerazione per il dopo Stefano Pioli. Il day-after, per quanto concerne il lavoro sul campo, è stato dedicato alla fase di scarico per chi ha giocato dall’inizio, ma è ovvio ed evidente che nessuno possa essere soddisfatto di questo avvio di campionato del Milan, che segna ben meno 7 punti rispetto all’andamento dello scorso campionato. Fonseca si è detto soddisfatto di quanto messo in mostra dalla sua squadra contro il Napoli, ma se è vero come è vero che tra i gol di Lukaku e Kvaratshkelia il Milan ha avuto diverse occasioni non concretizzate, è altrettanto vero che i rossoneri hanno prodotto davvero poco, anche in termini qualitativi, dopo la rete annullata per fuorigioco a Morata dopo due giri d’orologio del secondo tempo.