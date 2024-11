Fonseca: “Milan in crescita, ho fiducia per il futuro. Col Monza dobbiamo vincere"

MILANO - "Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto contro il Napoli. È vero, non siamo soddisfatti perché abbiamo perso una partita che volevamo vincere. Abbiamo giocato per vincere ma dobbiamo capire dove siamo migliorati e quale è la crescita della squadra. La squadra ha fiducia, è vero che è meglio lavorare con risultati positivi, ma penso che i ragazzi sono motivati e forti mentalmente in questo momento. Siamo pronti per questa partita difficile col Monza". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia della gara di campionato, in trasferta, contro il team brianzolo.