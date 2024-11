Fonseca punta il Real Madrid: "Il Milan non si accontenta del pari". L'annuncio su Leao

Real Madrid-Milan, parla Fonseca

La conferenza stampa si apre con un messaggio di Fonseca per la comunità di Valencia, duramente colpita dal maltempo negli scorsi giorni: "Rivolgo un pensiero alle vittime della catastrofe qui a Valencia. Il nostro pensiero è con le persone che hanno sofferto a causa di questa tragedia, in Italia abbiamo vissuto momenti simili".

Il Milan si troverà di fronte una delle migliori squadre d'Europa. Come si affronta il Real Madrid? "Si affronta con grande motivazione, questo match è una grande opportunità per noi di dimostrare il nostro valore, il Real è la principale candidata a vincere la Champions. Possiamo crescere come squadra in un contesto diverso, affrontando una delle migliori squadre al mondo, senza paura e con coraggio, crediamo di poter fare una buona partita".

I rossoneri hanno bisogno di vincere, vista la difficoltà della partita, andrebbe bene anche un pareggio? "Onestamente io cerco sempre di trasmettere ai miei giocatori la voglia di vincere, domani non sarà diverso. Il Real è una grandissima squadra, ma io penso solo a vincere".

Dall'altro lato sono arrivati gli elogi di Ancelotti: "Carlo è un riferimento per me, uno dei migliori allenatori del mondo, qualsiasi cosa dica è importante. È un pensiero positivo, lo ringrazio. Sono un suo grande fan, non solo come allenatore, ma anche come persona, per me è un esempio, sarà un grande orgoglio domani affrontarlo in Champions League".

Questa vigilia ricorda molto quella del derby contro l'Inter, dove i nerazzurri erano favoriti, ma poi...: "Il Milan non era favorito contro l'Inter e non sarà favorito contro il Real, ma sono due partite diverse perché sono due avversari completamente differenti. Abbiamo preparato questo match in un modo diverso, abbiamo preparato una strategia diversa contro una squadra fortissima".

Fonseca su Leao e Theo Hernandez

Ci sarà spazio per Leao dal primo minuto, vista la panchina contro il Monza? "Sì, Leao giocherà dall'inizio, mi aspetto quello che mi aspetto normalmente da lui, che possa essere decisivo in una partita". Sono state tante le voci che si sono susseguite sulla gestione del calciatore portoghese. Hanno influito in qualche misura? "Onestamente no, io so quello che è importante per me e per la squadra, è normale che se ne parli, io devo capire questo, ma devo anche seguire la mia strada, fare quello che è importante per la squadra".

Ad affiancarlo ci sarà Morata? Cosa rappresenta il calciatore spagnolo per il Milan? "Alvaro per me è un giocatore importantissimo nella nostra squadra, non solo come giocatore, ma anche come professionista. Per me è un esempio, è un giocatore intelligente che sta facendo molto bene, è decisivo per noi. Giocare qui è speciale per lui, lavora tanto per la squadra, dà tanto".

C'è possibilità di vedere il modulo con le due punte? "No, perché non abbiamo Morata e Abraham nelle condizioni migliori". Un giocatore che sta ritrovando la forma migliore è Theo Hernandez: "Theo ha iniziato la stagione con difficoltà fisiche, adesso sta ritornando, sta meglio, è in crescita".