Fonseca, la verità in diretta tv: "Nessuno lo dice, l'Italia non è la Champions"

Ancelotti: "Come a Barcellona"

Anche Carlo Ancelotti è intervenuto al termine dell'incontro facendo il punto sul rendimento stagionale del Real Madrid, reduce dal ko nel Clasico contro il Barcellona capolista. In campionato, i Blancos - che devono recuperare la trasferta con il Valencia - si trovano in seconda posizione a 9 lunghezze dai blaugrana. In Europa invece, i campioni in carica si collocano a quota 6 punti, con in bilancio le sconfitte contro Milan e Lilla. Queste le parole del tecnico italiano: "Rimangono i problemi che si sono visti contro il Barcellona. Siamo stati poco solidi dietro, facendoci trovare sbilanciati. Bisogna ritrovare solidità e recuperare più palloni, senza essere così fragili. Siamo preoccupati perché la squadra non sta dando il meglio di sé. Bisogna ripartire dalle basi, perché è quello che manca. Se non si è solidi dietro, a volte si può recuperare il risultato ma altre no. Il Milan ha mostrato tutte le sue qualità. Siamo stati poco efficaci in attacco, ma salta all'occhio la mancanza di struttura difensiva. Cambierò qualcosa, dobbiamo difendere meglio", ha concluso.