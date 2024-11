Milan, ora mai più senza il Leao del Bernabeu: serve il definitivo cambio di passo

MILANO - Mai più senza il Leao di Madrid . È questo il messaggio che circola da dopo l’impresa del Milan al Santiago Bernabéu, dove il numero 10 portoghese ha messo in mostra in mondovisione una prestazione galattica. Una prova dettata dalla sicurezza di avere alle sue spalle una squadra più compatta in fase di non possesso, con lui stesso che ha fatto molta meno fatica a dare una mano ai compagni quando ce n’è stato bisogno. Quella contro il Real Madrid, davanti a fenomeni come Vinicius e Mbappé, può e deve essere il nuovo punto di partenza della fase cruciale della carriera di Leao che ha dimostrato, nuovamente, che quando è fortemente stimolato e messo nelle condizioni migliori per rendere, può essere determinante. Anche perché la differenza con Noah Okafor, in una partita come quella dell’altra sera, la si è vista eccome con lo svizzero apparso quasi spaesato dopo il suo ingresso in campo. Un nuovo stimolo, ma questa volta con un bel sorriso in faccia, gli è arrivato ancora una volta da Paulo Fonseca, che prima di lasciare la zona mista del Bernabéu, ha dichiarato: « Devo essere onesto, penso che Rafa possa fare di più . Ha fatto bene ma in tante situazione può fare scelte ancora più decisive negli ultimi metri. Ha fatto una buona partita, può fare ancora di più».

Leao protagonista al Bernabeu

Leao è stato anche tra i principali protagonisti dei giusti festeggiamenti post gara, dando un saggio delle sue doti canore oltre a far partire il coro: “MVP, MVP, MVP” dedicato a Mike Maignan, premiato dall’Uefa come miglior giocatore di Real Madrid-Milan. La prova del nove di quanto visto martedì sera arriverà tra 48 ore, in casa del Cagliari, dove il Milan ha l’obbligo di vincere per chiudere al meglio questo stint di gare e Fonseca, con ogni probabilità, si riaffiderà a gran parte del blocco che ha vinto contro i campioni d’Europa. Una vittoria che fa respirare il Milan in classifica anche se a Bratislava non ci sarà Morata, che sarà fermato per un turno dopo aver preso il terzo giallo. Anche lì, dunque, riflettori su Leao. Ieri la squadra è rientrata a Milano con il volo decollato alle 9 da Madrid visto che ha pernottato nella capitale spagnola (la squadra avrebbe avuto la serata libera, ma i giocatori hanno preferito rimanere in hotel). Oggi la ripresa degli allenamenti in vista del match con il Cagliari. Non ci dovrebbero essere novità dall’infermeria visto che Matteo Gabbia sta ancora lavorando in maniera personalizzata e senza voler rischiare nulla vista la lesione al soleo che ha riportato contro il Bruges. Sarà pronto per Milan-Juventus del 23 novembre, altra partita in cui Leao dovrà esser galactico.