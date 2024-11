Morata in ospedale per trauma cranico: out per Cagliari-Milan, le condizioni

MILANO - Questa mattina in allenamento l'attaccante del Milan Alvaro Morata "ha riportato in uno scontro di gioco un forte trauma cranico . È stato prontamente portato in ospedale dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo": è quanto comunicato dalla stessa società rossonera in una nota diramata sul proprio sito ufficiale

Morata salta il Cagliari

Ad ogni modo, secondo quanto si apprende, l'ex attaccante di Real, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid starebbe decisamente meglio, ma rimarrà in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi. Fonseca, però, dovrà rinunciare ad Alvaro Morata per la prossima sfida di campionato: l'attaccante spagnolo, infatti, salterà sicuramente la partita del weekend contro il Cagliari.