Fonseca: "Morata situazione strana, non può giocare. Leao? Ho scelto una strategia"

Le condizioni di Morata

Dopo il ricovero in ospedale di Morata, Fonseca ha parlato delle condizioni dello spagnolo: "È stata una situazione strana: in un esercizio ieri si è scontrato con Pavlovic, Inizialmente non pensavo fosse che fosse un problema come quello che poi è stato, ma non è pronto per giocare domani. Sta bene, ma non è pronto". Intanto il ct della Spagna ha affermato che Morata giocherà in Nazionale: "Non so perché ha detto questo. C'è un protocollo che dice che un giocatore deve fermarsi 10 giorni. Non so come possa dire che gioca. Io so che non può fare niente. Cioè non è una opzione, è una cosa obbligatoria. Non so come de la Fuente possa fare questo". Poi sulla nuova posizione di Musah ha aggiunto: "È stata una strategia per Madrid. Non lo so se possiamo farlo in altre partite. Magari sì, magari anche con altri giocatori...Ma è stata principalmente una strategia per Madrid, per le caratteristiche dei giocatori del Real".