Morata, ecco l’incidente diplomatico: la durissima risposta di Fonseca

MILANO - Fonseca contro Spagna, atto secondo. Dopo aver espugnato il Bernabeu mandando il Real Madrid e Carlo Ancelotti in crisi, ecco che ieri il tecnico portoghese del Milan si è adirato quando durante la conferenza stampa della vigilia per la trasferta di oggi a Cagliari ha saputo non solo che la nazionale spagnola aveva convocato Alvaro Morata per le gare di Nations League contro Danimarca (15 novembre) e Svizzera (18), ma anche che il ct Luis De la Fuente ha spiegato di aspettarsi il centravanti in campo almeno per la seconda partita. Peccato però che Morata ieri non sia salito sull’aereo che ha condotto il Milan in Sardegna perché non potrà giocare a causa del forte trauma cranico riportato in allenamento giovedì dopo uno scontro con Pavlovic. Ieri lo spagnolo - che non ha perso conoscenza, ma ha passato una notte presso l’ospedale di Legnano - è stato dimesso, è passato da Milanello a salutare i compagni ed è quindi tornato a casa dove ha poi postato un messaggio su Instagram: «Già a casa! Grazie mille per i vostri messaggi. Grazie a tutte le persone che lavorano in questa meravigliosa società per farci sentire sempre bene. Forza Milan».