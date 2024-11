Milan, recrimina il Cagliari! Nicola: "Pareggio un peccato", Fonseca salva Leao

"Il problema oggi è stato difensivo e non offensivo. Sui loro cross siamo andati in difficoltà. Perdendo così tanti duelli aerei, non è possibile vincere una partita". Così Paulo Fonseca ai microfoni di Dazn dopo il pari tra Cagliari e Milan . "Davanti abbiamo fatto cose buone. Se si fanno 3 gol, non si può non vincere. E' un passo indietro" ha aggiunto il tecnico portoghese.

Le parole di Fonseca dopo Cagliari-Milan

Fonseca ha poi spiegato: "Il primo gol era in fuorigioco, ma non possiamo comunque prenderlo. Il secondo è stato pazzesco. C'è stata poca aggressività dei singoli. Theo può fare meglio in difesa, così come tutta la linea arretrata. Stiamo lavorando per correggere alcune cose". Poi una battuta su Camarda: "Per lui non è stato facile. Ha fatto bene e sono soddisfatto della sua prova. Leao? Sta vivendo un buon momento. Aiuta la squadra anche in difesa. Questo è il Leao decisivo, che vogliamo".