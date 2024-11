Leao: “Non ho nulla contro Fonseca, è una questione risolta. Voglio fare…"

"Sono cose che succedono. Non ho nulla contro l'allenatore. È una questione risolta. Non mi piace stare in panchina, mi piace sempre aiutare la squadra. Le decisioni le deve prendere l'allenatore. Sia in nazionale che al Milan, io cerco di dare sempre il massimo per aiutare la mia squadra": è Rafael Leao a chiudere il 'caso' tra lui e Paulo Fonseca scoppiato dopo le tante esclusioni dall'undici titolare del Milan.