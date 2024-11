Morata si allena con la Spagna dopo il trauma cranico: il Milan è in ansia

MILANO - E alla fine Alvaro Morata è rimasto con la Spagna. I test medici ai quali è stato sottoposto l’attaccante del Milan da parte dello staff medico della nazionale spagnola hanno dato il semaforo verde alla permanenza del giocatore agli ordini del commissario tecnico De la Fuente, che già nei giorni scorsi aveva fatto capire che le cose stessero procedendo bene. Il forte trauma cranico riportato dopo lo scontro in allenamento con Pavlovic aveva portato Morata a rimanere, per alcune ore, in osservazione presso l’ospedale di Legnano con i medici che avevano previsto una prognosi di dieci giorni. Tra l’altro c’era stato anche un botta e riposta tra De la Fuente e Fonseca, con l’allenatore del Milan che aveva tirato in ballo il protocollo Uefa in merito alle cosiddette “concussion” che prevedono uno stop di dieci giorni, proprio come indicato dalle carte mediche trasmesse dal Milan alla federazione spagnola. C’è attesa, in casa milanista, per capire come avrà intenzione di gestire la cosa De la Fuente. La Spagna è attualmente prima nel suo girone di Nations League e in caso di vittoria contro la Danimarca, avrebbero accesso alla Final Four della competizione con un turno d’anticipo. Ecco perché a Milanello si augurano in una gestione di buon senso di Morata da parte dello staff tecnico della sua nazionale. Anche perché alla ripresa del campionato, per i rossoneri, c’è uno scontro diretto di vitale importanza per l’attuale momento di classifica ovvero il big match di sabato 23, alle 18, contro la Juventus a San Siro.