Pulisic, emozione Milan: "San Siro mi ha stregato. Battere il Real Madrid..."

MILANO - Christian Pulisic è uno dei giocatori che ha reso al meglio nel corso di questo trimestre di partite, risultando importante e decisivo sia in Serie A sia in Champions League . Proprio la vittoria al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid ha fatto molto rumore in tutto il mondo, dando al Milan una notte europea da sogno. Pulisic, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato proprio della vittoria contro il Real: «Mi sono reso conto di aver affrontato il Real Madrid otto volte in carriera, numero pazzesco in Champions League. L'ultima partita è stata uno sforzo incredibile della squadra, il mio connazionale Musah ha giocato un ruolo fondamentale all'interno della sfida e tutti hanno visto la sua importanza per la squadra. In generale è stato speciale andare in uno stadio come il Bernabeu e uscire vincenti».

Le parole di Pulisic

Pulisic ha poi parlato anche in generale della sua esperienza in rossonero e della cosa che gli piace di più al Milan: «La parte migliore di essere al Milan è giocare a San Siro, dove c'è un'atmosfera speciale. E' un posto incredibile per giocare, molto stimolante. Tutte le squadre si preparano in modo particolare per sfidare lì il Milan e questo lo rende ancora più speciale». L’attaccante milanista è stato, fin da subito, uno dei più attivi dentro il sistema di gioco di Paulo Fonseca, che lo ha utilizzato sia come esterno sia come trequartista nel 4-2-3-1 ed ha partecipato a 11 reti di squadra: 7 messe a segno da lui (tra cui quelle contro Liverpool e Inter) e 4 assist vincenti. Un impatto che dimostra la grande qualità del calciatore americano, che adesso dovrà affrontare la doppia sfida con la Giamaica valida per i quarti di finale della Concacaf Nations League. Il suo ritorno in Italia, così come quello di Musah, avverrà a metà della prossima settimana, con Fonseca che spera di averlo al meglio per la partita contro la Juventus di sabato prossimo a San Siro.