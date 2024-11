Fra il Milan e Theo Hernandez sarà un rinnovo di convenienza

Qualche lampo, diverse prestazioni rivedibili sia con il Milan sia con la nazionale francese e un contratto ancora da rinnovare, la cui trattativa non è ancora entrata nella fase caldissima. L’inizio di stagione di Theo Hernandez non è certo di quelli da ricordare, con il terzino francese che anche a Cagliari è sembrato non del tutto connesso, nonché la brutta copia di quello visto contro il Real Madrid.

Paternità e situazione

È un momento particolare per Theo, che diventerà papà per la seconda volta (questa volta sarà una femminuccia), specie per quanto concerne il dossier relativo al suo nuovo contratto. Il suo agente, Manuel Quilon, in una recente intervista a TeleLombardia, aveva dato il loro punto di vista ovvero che, fino ad ottobre, non vi erano stati contatti ufficiali con la dirigenza del Milan, che si era fermata alla volontà di rimanere in rossonero del ragazzo, confermata dal procuratore, ma risalente a fine maggio-primi di giugno. Di colloqui tra la dirigenza e il giocatore ce ne sono stati a Milanello, ma è con Quilon che Furlani e Moncada dovranno affrontare nel dettaglio la proposta definitiva.

L’ad rossonero ha in mente una strategia che possa portare a un accordo che, per il Milan, è sempre più necessario. Sì, necessario, poiché Theo Hernandez sta entrando negli ultimi 18 mesi di contratto e questo aspetto è fondamentale nella trattativa poiché arrivare a giugno 2025, quindi a un anno dalla scadenza, senza il rinnovo porterebbe il valore del cartellino di Theo a essere inferiore rispetto a uno scenario in cui il francese abbia il contratto blindato fino, ad esempio, al 2029. Serviranno ancora delle settimane per affinare i dettagli, poi è molto probabile che dal telefono di Furlani o Moncada parta la telefonata verso il numero di Quilon per un incontro che, in quel caso, sarebbe fondamentale e cruciale perché vorrebbe dire che la trattativa entrerebbe nel vivo.

E va detto che trovare un accordo, ad oggi, conviene a tutti: conviene al giocatore che vuole vedersi riconosciuto il suo status e chiede un ingaggio da 7 milioni fissi più bonus e converrebbe anche al Milan, che avrebbe un patrimonio del club nuovamente sotto controllo oltre a un valore tecnico importante ancora presente in rosa.

Mercato Milan

A prescindere da quello che poi sarà l’esito della contrattazione con Theo, il Milan – magari già a gennaio – dovrà intervenire sul mercato per prendere un terzino mancino che possa essere una valida alternativa all’attuale vice capitano milanista che, senza troppi giri di parole, non ha mai avuto un vero e proprio rivale nel ruolo perché Ballo-Touré non lo era e i vari compagni di squadra che sono stati adattati a giocare a sinistra (in primis Florenzi e Terracciano) sono di piede destro e abituati a giocare su altre zolle di campo. Theo, domani sera, prenderà parte a Italia-Francia a San Siro e poi, da lunedì, si rivedrà a Milanello per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus dove tutti si aspettano una sua grande partita con, sullo sfondo, la trattativa per il rinnovo.